Boxe, Matteo Signani costretto al ritiro dopo una testata: Denny si prende la cintura europea

Matteo Signani perde la cintura europea dei pesi medi contro Tyler Denny. Alla “The Halls” Arena di Wolverhampton, una ferita al sopracciglio procurata da una testata involontaria dell’inglese costringe il pugile italiano al ritiro all’ottavo round. Una beffa dolorosa a tutti gli effetti, che mette fine ad un match che Signani stava gestendo come una battaglia all’età di 44 anni. L’inglese cerca di gestire la distanza, cercando ostinatamente il clinch per sfuggire ai colpi dalla corta distanza del pugile di Savignano sul Rubicone. Nella terza ripresa un diretto di Denny è uno dei colpi più puliti. Ma Signani non sta a guardare e si mette in luce in un grande quinto round: penetra la guardia col sinistro e prova a sfruttare il momento positivo, costringendo l’inglese a rifugiarsi nell’angolo. Denny subisce un altro gancio e tenta di legare. Nella sesta ripresa c’è la svolta, purtroppo negativa. L’incrocio di teste al sesto round provoca una ferita sul volto di Signani che perde tanto sangue. L’angolo gli concede un round di speranza. Matteo dà battaglia, ma Denny riesce a resistere. E prima dell’ottava ripresa arriva il ritiro. “Viva la guardia costiera, forza Italia. Abbattuto solo per la ferita”, le parole del sottocapo rivolte alla telecamera. L’addio al ring potrebbe essere ancora molto lontano.