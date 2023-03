Nazionale, tattica e partitella a Coverciano: in avanti provato Retegui con Pellegrini e Berardi

Seduta di allenamento pomeridiana per la Nazionale di Roberto Mancini nel primo giorno di raduno a Coverciano in vista dei prossimi impegni validi per le qualificazioni ad Euro 2024. Lavoro incentrato in prevalenza sull’aspetto tecnico-tattico per gli azzurri, che hanno dovuto fare almeno di alcuni elementi: Federico Dimarco ha già lasciato il ritiro per un problema muscolare e sarà sostituito da Emerson Palmieri, mentre Federico Chiesa ha svolto esami medici a Torino dopo il problema patito ieri sera contro l’Inter. Sessione personalizzata in palestra, invece, per Leonardo Bonucci.

I presenti sono stati divisi in due gruppi, i quali si sono alternati fra esercizi fisico-atletici e prove tecnico-tattiche di 3-5-2, 3-4-3 e 4-3-3. Tanta curiosità verso il neo convocato Retegui, che prima ha ricoperto il ruolo di punta centrale in un tridente completato da Pellegrini e Berardi, e poi fatto coppia con quest’ultimo in un attacco a due. La giornata si è conclusa con una partitella a campo ridotto, mentre domani è in programma un’unica seduta di allenamento.