Inter-Lazio, Marotta: “Noi e la Juventus facciamo il bene del calcio italiano”

“La Supercoppa Italiana è un appuntamento importante per noi e per il calcio italiano, auspicio di superare la Lazio e giocare la finale col Napoli”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Sportmediaset prima della sfida di Supercoppa Italiana contro la Lazio: “No fastidio, sono quelle dinamiche che da sempre esistono nel mondo del calcio, più o meno ironiche, più o meno fantasiose. C’è da sottolineare che Inter e Juventus sono realtà che fanno il bene del calcio italiano. Questo è un campionato incerto, vedremo cosa succederà. Perplessità? Sì, ma anche di queste schermaglie siamo a una fase interlocutoria, ci rispolvereremo altre dinamiche, il calcio è fatto anche di questo, ma tutto in un clima di grande correttezza”.

Su Inzaghi: “E’ ed era un ottimo allenatore, l’esperienza di campo ha generato in lui una sicurezza maggiore, la finale di Champions ha dato certo consapevolezza e sicurezza, ingredienti importanti per un allenatore giovane”. Sullo scudetto: “Rimane l’obiettivo più affascinante perché ci permetterebbe di mettere sulla maglia la seconda stella. Abbiamo comunque tre competizioni e vogliamo ben figurare in tutto, aspirando di essere vincenti”.