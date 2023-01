Brighton, De Zerbi e Trossard ai ferri corti. L’agente del belga: “Leandro è stato umiliato”

Nonostante la storica tripletta al Liverpool e un rendimento pazzesco sotto la guida di Roberto De Zerbi, il rapporto tra Leandro Trossard e il tecnico italiano del Brighton sembra essersi incrinato in maniera irrimediabile. Secondo quanto riportato dai media inglesi, De Zerbi non ha gradito il modo in cui il giocatore è tornato dai Mondiali in Qatar con il Belgio e ha deciso di escluderlo dall’11 titolare per la sfida contro il Liverpool. Una volta appresa la notizia, Trossard avrebbe quindi lasciato la sessione d’allenamento senza avvisare De Zerbi, scatenando l’ira di quest’ultimo. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Josy Comhair, agente del belga, che in un comunicato ufficiale ha detto: “Leandro è stato umiliato in gruppo da De Zerbi. La soluzione migliore per le due parti è un trasferimento nella finestra di calciomercato invernale“. Salvo sorprese, dunque, il tempo di Trossard al Brighton è scaduto.