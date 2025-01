Aveva salutato Bologna con tutte le migliori intenzioni, ma Zirkzee sta per lasciare Manchester dopo soli sei mesi di permanenza. La Juventus ha deciso di cogliere al volo l’occasione, fiutando il colpo invernale.

Alla fine è accaduto l’irreparabile per Joshua Zirkzee. Durante la sua ultima apparizione, durata appena 33 minuti, il calciatore ex Bologna è uscito dal campo sotto una bordata di fischi da parte dei tifosi del Manchester United. L’ultima sconfitta interna contro il Newcastle ha fatto sprofondare i Red Devils in quattordicesima posizione e, oltre a quello di Amorim che non naviga in acque tranquille, anche il futuro di Zirkzee è stato sancito.

L’allenatore lo ha sostituito dopo soli 33 minuti – entro i quali il Newcastle aveva già trovato il raddoppio – gettandolo quindi in pasto alla furia dei sostenitori decisamente insoddisfatti. L’ex attaccante del Parma non ne vuole più sapere di restare a Manchester, anche perché le ultime 5 partite hanno visto i Red Devils andare incontro alla sconfitta per ben 4 volte, di cui 3 davanti al proprio pubblico. Ci sono forti dubbi sulle responsabilità di Amorim, a questo punto anche per quanto riguarda la gestione dello spogliatoio, e i 10 gol subiti contro Nottingham, Bournemouth, Wolves e Newcastle parlano chiaro. All’Old Trafford si respira una brutta aria e per Zirkzee è arrivato il momento di cambiare.

Zirkzee ritrova Motta, Vlahovic ai saluti

Un altro che non se la sta passando alla grande è Dusan Vlahovic. Indubbiamente non c’è paragone con quanto sta vivendo Joshua Zirkzee a Manchester, ma si ha l’impressione che entrambi i giocatori siano arrivati al capolinea nelle rispettive compagini. Anche se Vlahovic ha messo a segno 54 reti non è riuscito a fare breccia nei cuori dei tifosi juventini, pertanto non è da escludere uno scambio con Zirkzee nella finestra del mercato invernale appena aperto. Il serbo è sempre stato l’oggetto del desiderio del Manchester United, così come l’ex Bologna è stato un obiettivo concreto dei bianconeri: secondo Enrico Camelio lo scambio sarebbe plausibile.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Camelio vede tutti i presupposti per un trasferimento di Zirkzee: “In Italia aveva fatto bene al Parma e poi benissimo al Bologna proprio con Motta. C’è l’idea di uno scambio tra Vlahovic e Zirkzee, vediamo come si evolve la situazione. L’idea è plausibile; l’olandese ritroverebbe l’allenatore che lo ha consacrato”. Come è noto la Juventus non naviga in acque tranquille dal punto di vista finanziario e l’unica soluzione per accaparrarsi le prestazioni dell’olandese è quella di mettere sul piatto una sostanziosa contropartita. La via del prestito non sembra percorribile, quindi Vlahovic appare altamente sacrificabile per giungere all’obiettivo.