Fiorentina-Roma, Daspo a tifoso giallorosso: era stato trovato con 21 dosi di cocaina

In Fiorentina-Roma bisogna soffermarsi non solo in ciò che è successo in campo, ma anche fuori dall’Artemio Franchi. Negli attimi prima del match che poi ha visto i viola trionfare allo scadere contro i giallorossi, la Polizia aveva trovato nelle tasche di un tifoso della Roma 21 dosi di cocaina. Dopo averlo intercettato gli inquirenti hanno condotto l’uomo. 43enne, in Questura.

Dopo alcuni giorni è arrivata la pena ufficiale per l’uomo che dovrà scontare tre anni di Daspo e che, inoltre, non potrà più assistere alle manifestazioni sportive organizzate in tutta l’Unione Europea. Il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ritenendo che tale condotta di per sé pericolosa, possa creare turbative anche in occasione di manifestazioni sportive, oggi ha emesso nei confronti dello stesso tifoso la misura di prevenzione del Daspo, che gli verrà notificata nei prossimi giorni.