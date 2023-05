Taekwondo, Mondiali Baku 2023: l’oro olimpico Vito Dell’Aquila si ferma ai quarti

Niente da fare per Vito Dell’Aquila ai Mondiali di Baku 2023 di taekwondo. Impegnato nella categoria -58 kg, l’azzurro campione olimpico a Tokyo si è fermato ai quarti di finale, battuto dal giordano Mahmoud Altaryeh per 16-4 nel primo round con ritiro a meno di un minuto dal termine del secondo in cui era comunque nettamente sotto. L’azzurro di Mesagne aveva precedentemente battuto Khavari, team rifugiati, poi l’iraniano Hosseinpour e l’ungherere Gergely.