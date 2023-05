Il calcio d’Arabia chiama Benzema e Messi: pronti maxi ingaggi per i due giocatori

L’Arabia Saudita non si accontenta di Cristiano Ronaldo, ma vuole attirare anche altri altri fuoriclasse come Karim Benzema e Lionel Messi. Dopo aver messo a segno il colpo CR7 nello scorso gennaio, ora l’obiettivo di tutto il mondo calcistico dell’Arabia sarebbe proiettato sul centravanti del Real Madrid e il fenomeno del PSG.

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo AS, l’Arabia Saudita sarebbe pronta a mettere sul piatto sia per Benzema che per Messi faraonici ingaggi per convincere i due giocatori a lasciare la Spagna e la Francia. 200 milioni a stagione per Karim Benzema, da 300 l’anno per Lionel Messi. Il primo, dopo aver vinto il Pallone d’Oro che da contratto gli garantisce un rinnovo di un anno con il Real, non ha ancora deciso il suo futuro, ma un biennale da 400 milioni di euro è ovvio che possa far riflettere. La stessa cosa vale per Lionel Messi che non resterà al Psg e che il Barca sogna di riportare a casa. Inoltre, per Benzema e Messi pronto un ruolo cardine come ambasciatori per il Mondiale del 2030.