Inter, Asllani: “Lukaku? Non ne abbiamo parlato”

“Lukaku? Non ne abbiamo parlato, ognuno fa le sue scelte. Se è giusto così per lui, noi siamo contenti. Mi fermo qui, non voglio andare avanti su questo argomento”. Lo ha detto Kristjan Asllani dopo la vittoria dell’Inter per 1-0 sulla Roma a San Siro. Sui complimenti di Inzaghi: “Lo ringrazio per le opportunità che mi sta dando, voglio continuare a lavorare duramente – spiega a Dazn -. Oggi il mister mi ha chiesto di far girare la squadra. Sono contento, sto migliorando con Calhanoglu che è uno dei migliori play al mondo. Mi sta dando tanti consigli”.