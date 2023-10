Verso Fiorentina-Empoli, Andreazzoli: “Dobbiamo giocare gara senza timori reverenziali”

Lunedì 23 ottobre sarà il tempo del derby della Toscana fra Fiorentina ed Empoli. A parlare del match è stato il tecnico degli azzurri, Aurelio Andreazzoli, che ha spiegato come la sua squadra non debba avere timore davanti ad un avversario che prima della sosta ha fatto benissimo.

Andreazzoli ai microfoni del Tgr Rai-Toscana: “La Fiorentina è una squadra che ti dà la possibilità di misurarti, che è quello che vogliamo fare perché se noi abbiamo la necessità di crescere devi avere confronti con quelli più bravi di te, e sicuramente affrontiamo una squadra migliore di noi. Siamo la squadra peggiore d’Europa, ne faremo volentieri a meno, però è pur sempre un record e ce lo teniamo stretto per ora. E’ evidente che è una casella che vorremmo cancellare, abbiamo già tentato di farlo, i ragazzi sono stati bravi ma non sono stati fortunati probabilmente. C’è bisogno di un Empoli che si vuole misurare, che non ha timori reverenziali, non ne deve avere, e che deve sfruttare l’occasione. Il Viola park è un’eccellenza a livello europeo e quindi come tutte le eccellenze incuriosiscono. Più che andare in un museo mi piacerebbe vedere un’eccellenza del genere. Italiano? E’ stato bravo a prendere le decisioni che ha preso e poi nella continuità che è riuscito a dare ad una squadra che migliora di volta in volta”