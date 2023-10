Attentato Bruxelles: minuto di silenzio nel campionato belga ed in quello svedese

Il calcio si è fermato poco dopo l’attentato di Bruxelles in cui hanno perso la vita tre tifosi della Svezia. Il match fra Belgio e selezione scandinava è stato interrotto a fine primo tempo, dopo che i giocatori svedesi hanno saputo del tragico avvenimento. Per ricordare le tre vittime le federazioni del Belgio e della Svezia hanno deciso di osservare un minuto di silenzio per le vittime dell’accaduto.

Manu Leroy, amministratore delegato della Federcalcio belga ha detto: “Ecco perché questo fine settimana vogliamo dimostrare ai nostri amici svedesi che li sosteniamo e aiutiamo a sopportare la loro perdita. Perché è proprio questo il potere del calcio: unire le persone, oltre i confini”. Il suo omologo svedese, Hakan Sjostrand, ha accolto “il gesto belga di unirsi a noi nel nostro dolore con grande gratitudine e apprezzamento”. “Un momento di silenzio nel calcio belga dimostra che i belgi pensano anche alle vittime e ai loro parenti“.