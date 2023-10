Newcastle al fianco di Tonali, ma si pensa al possibile sostituto: idea Kalvin Phillips

Il Newcastle ribadisce il sostegno a Sandro Tonali, ma il club non vuole farsi trovare impreparato in caso di squalifica del centrocampista italiano. Anche per questo i dirigenti inglesi avrebbero già individuato in Kalvin Phillips il suo possibile sostituto. Dopo l’interrogatorio e altre deposizioni con gli organi inquirenti, Tonali è rientrato in Inghilterra e si sta allenando con il resto dei compagni. La società ha già fatto sapere che fornirà all’ex Milan tutto il sostegno necessario nel percorso intrapreso per combattere la ludopatia, ma intanto è pronta a correre ai ripari. L’ex centrocampista del Leeds non si opporrebbe al trasferimento a St James’s Park, visto che al Manchester City fatica a trovare continuità. Solo tre presenze per lui, nessuna da titolare, sotto la guida di Guardiola.