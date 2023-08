Nuoto, Coppa del Mondo Berlino: World Aquatics annuncia la categoria ‘open’ per atleti transgender

di Redazione 25

Una categoria ‘open’ riservata agli atleti transgender è stata annunciata da World Aquatics per la tappa di Berlino della Coppa del mondo di nuoto in programma dal 6 all’8 ottobre. La stessa federazione mondiale, che oggi ha annunciato l’inserimento della nuova categoria, ha definito ‘pionieristico’ questo progetto pilota perché “evidenzia l’incrollabile impegno dell’organizzazione per l’inclusività, accogliendo nuotatori di ogni sesso e identità di genere”. Gli atleti in gara nella “Open Category” potranno gareggiare in tutte le prove sulla distanza dei 50 e 100 metri distribuite in due giornate di gara. Per essere ammessi alla Coppa del mondo, i nuotatori dovranno essere affiliati ad una federazione nazionale e potranno partecipare individualmente, per il loro club o come membri della federazione nazionale. Soddisfatto il vicepresidente della federazione tedesca di nuoto, Kai Morgenroth: “Berlino è entusiasta di sostenere questa iniziativa rivoluzionaria con il pieno sostegno della federazione tedesca di nuoto, siamo orgogliosi di ospitare un evento in cui i nuotatori possono competere senza barriere, Berlino è il fulcro della Germania per la diversità e l’inclusione e quindi il luogo perfetto per un progetto così progressista”. Il vicepresidente della federazione tedesca, Kai Morgenroth ha affermato che “Berlino è entusiasta di sostenere questa iniziativa rivoluzionaria con il pieno sostegno della Federazione tedesca di nuoto. Siamo orgogliosi di ospitare un evento in cui i nuotatori possono competere senza barriere”.