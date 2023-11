F1 GP Las Vegas, Ferrari con nuova livrea. Vasseur: “Ci giocheremo le nostre carte”

In vista del Gran Premio di Las Vegas, ‘New Entry’ di quest’anno nel calendario di Formula 1, il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur si è esposto così: “Siamo contenti che si torni a correre qui a distanza di 40 anni, il fatto che si corra per la terza volta in una stagione in America dimostra come qui oltreoceano la Formula 1 sia negli anni diventata sempre più amata e seguita. In omaggio al debutto di questa nuova pista, abbiamo deciso di presentarci con una livrea speciale“.

Il team principal di Maranello ha aggiunto: “Abbiamo lavorato tanto al simulatore, aiuta a prepararsi meglio per la gara e a prendere contromisure per eventuali inconvenienti. Sarà un circuito tecnicamente diverso e con temperature che si prospettano molto basse. abbiamo le nostre carte da giocare, dobbiamo cercare di mettere i nostri piloti nelle condizioni di essere competitivi. Charles è molto forte e si adegua bene a questo tipo di tracciati, Carlos dalla sua ha dimostrato già a Singapore di non essere da meno”