Fiorentina, Arthur: “La sconfitta contro il Napoli fa male, ma possiamo ancora vincere qualche titolo”

Intervenuto ai canali ufficiali social del club, il centrocampista della Fiorentina Arthur ha parlato all’indomani del ko contro il Napoli in Supercoppa: “La sconfitta fa male, ma manca ancora molto al termine della stagione. Ci aspettano tante gare complicate e possiamo ancora vincere qualche trofeo. E’ fondamentale dimenticare in fretta questa partita e tornare a lavorare: dobbiamo mettere la testa a posta, anche se siamo consapevoli che non è semplice“. La Fiorentina è atterrata quest’oggi in Italia, a Bologna verso le ore 17, per poi fare ritorno a Firenze. Visto il lungo viaggio, il gruppo non si è allenato e dovrebbe fare ritorno in campo direttamente la prossima settimana.