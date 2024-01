Napoli, ufficiale l’acquisto di Ngonge: annuncio di De Laurentiis sui social

Adesso è ufficiale: il Napoli ha acquistato Cyril Ngonge dall’Hellas Verona. C’è l’annuncio di Aurelio De Laurentiis sui social, come ormai da prassi: con un post su Twitter, ora X, il patron azzurro ha dato il benvenuto al poliedrico attaccante che si è messo in luce negli ultimi due anni in gialloblù e che costituisce un acquisto importante per le rotazioni offensive di Walter Mazzarri. Di seguito il post di De Laurentiis.

Benvenuto Cyril ! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 19, 2024