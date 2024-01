Supercoppa Italiana: stadio Riad quasi tutto pieno per Inter-Lazio dopo il flop di Napoli-Fiorentina

Lo stadio di Riad, Al-Awwal Park Stadium, è decisamente riempito per Inter-Lazio rispetto al flop clamoroso di ieri per Napoli-Fiorentina. Non c’è il soldout e probabilmente almeno il 20% dei posti è vuoto, ma il colpo d’occhio c’è e non ci sono le curve completamente vuote come visto ieri nella prima semifinale della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La maggior parte dei tifosi arabi presenti è di fede nerazzurra, ma ci sono anche diversi supporter biancocelesti.