Lega Serie A, De Siervo denuncia: “La pirateria è un crimine, aumenta il potere della camorra”

“Abbiamo cambiato la Lega Serie A in quattro anni. Ora lanceremo una radio rivolta a tutti i tifosi, siamo pronti per l’approvazione del nuovo bando che per la prima volta durerà cinque anni”. Queste le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, al “Milano Football Week”: “La pirateria è il problema più grande che porta alla mancanza di risorse. Abbiamo questo triste primato, mancano 350 milioni di euro ogni anno. La pirateria è una forma di inciviltà diffusa, è un crimine che aumenta il potere della mafia, della camorra, non sono quattro ragazzini che si divertono. È un sistema criminale”.