Figc: allievi corso UEFA Pro a Brighton ospiti di De Zerbi

Roberto De Zerbi da quasi due anni è il tecnico del Brighton e impressionando per i risultati ottenuti nelle stagioni recenti. Negli ultimi due giorni l’ex Sassuolo ha ospitato, nel centro sportivo dei Seagulls, gli allievi del corso UEFa Pro “La Scuola Allenatori è stata davvero importante per me, per la formazione delle mie idee, soprattutto il corso Uefa A”, le parole di De Zerbi. Lunedì e martedì i corsisti, accompagnati dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dai docenti Mario Beretta e Ferretto Ferretti, hanno visitato tutta la struttura, scoprendo anche l’organizzazione del settore giovanile e di quello femminile, e potendo poi vedere dal vivo due sedute di allenamento della prima squadra. Inoltre, gli allievi hanno potuto seguire lezioni a cura dello stesso De Zerbi, coadiuvato dal suo vice, Andrea Maldera, e dal suo collaboratore tecnico, Marcello Quinto, e dei preparatori atletici del Brighton, Agostino Tibaudi, Marcattilio Marcattili e Vincenzo Teresa.

Il corso Uefa Pro, il cosiddetto ‘Master’, rappresenta il massimo livello di formazione per un allenatore. Le lezioni durano una stagione calcistica, da settembre a giugno, e durante l’anno il programma didattico prevede diversi stage presso club italiani o stranieri, come in questo caso. Al termine delle lezioni, per ottenere la qualifica e poter così allenare qualsiasi squadra gli allievi devono sostenere gli esami finali su tutte le materie e discutere la propria tesi.