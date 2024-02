Ex patron della Fiorentina Cecchi Gori in terapia intensiva per problemi respiratori

Il produttore cinematografico e ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria. La notizia è stata fornita da Angelo Perrone, in diretta su Rai1 a “Storie Italiane”. Cecchi Gori è ricoverato da inizio settimana. Dalle indiscrezioni sembra che il quadro clinico non sia dei migliori. Il produttore ha 81 anni, 82 ad aprile e nel 2017 era stato ricoverato per un’ischemia cerebrale con complicazioni cardiache.