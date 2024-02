F1, presentata la nuova Mercedes per il 2024. Hamilton: “Concentrato su questa stagione” (FOTO)

Ecco la nuova Mercedes per la stagione 2024 di F1. Le Frecce d’Argento tolgono il velo sulla nuova W15 e sono tanti i cambiamenti per una vettura completamente rivoluzionata nella speranza di invertire il trend delle ultime due stagioni, nelle quali sono arrivate pochissime soddisfazioni per chi era abituato a dominare.

Come riporta la stessa Mercedes, queste modifiche includono un nuovo telaio e una nuova scatola del cambio. Aerodinamicamente, come sempre, l’attenzione si è concentrata sull’efficienza, la ricerca infinita per trovare più carico aerodinamico con meno resistenza e consegnarlo alla virata in un modo che integri la funzione delle sospensioni e dei pneumatici. Grande attenzione è stata posta sul miglioramento dell’imprevedibile asse posteriore della vettura precedente. Il team ha lavorato duramente per garantire che entrambi gli assi, ma in particolare l’asse posteriore, mantenessero un migliore controllo dello pneumatico rispetto al W14. Sono stati inoltre apportati alcuni miglioramenti alle aree in cui avevamo margini di miglioramento, tra cui l’effetto DRS e le prestazioni dei pit stop.

Nell’occasione, ha parlato anche Lewis Hamilton, all’ultima stagione in Mercedes prima di approdare in Ferrari: “Al momento sono concentrato sull’iniziare il mio 12esimo anno col team, per me è un privilegio lavorare con questo gruppo di persone ed è esaltante vedere la macchina prendere forma. Ci alleniamo e siamo concentrati per riportare il team ai livelli a cui eravamo, sono stati anni difficili ma che ci hanno fatto serrare le fila. Ora è importante comprendere la macchina, le sensazioni che ci darà in pista e capire cosa aspettarci”.

Dello stesso avviso George Russell: “C’è stato tanto lavoro e c’è tanto entusiasmo. Ma è anche un salto nel vuoto. Adesso dopo le prove al simulatore si va in pista. Massimo entusiasmo e siamo motivati per questo progetto che abbiamo seguito fin dall’inizio. Questo è un momento davvero bello”.

Fiducia da parte di Toto Wolff: “E’ stato un inverno molto impegnativo, sappiamo che è l’ultimo anno con noi di Lewis e ora vediamo se questa macchina è veloce come speriamo. E’ una macchina totalmente nuova, non solo dal punto di vista aerodinamico, ma anche all’interno ci sono stati tanti cambiamenti meccanici che speriamo la rendano più prevedibile e non difficile da guidare come è successo negli ultimi anni. Abbiamo un po’ sbagliato l’approccio al nuovo regolamento anche se il bilancio degli ultimi dieci anni, con otto primi posti nei Costruttori e poi un terzo e un secondo, è positivo. L’obiettivo è consolidare la nostra posizione rispetto a Ferrari e McLaren e cercare di correre per il vertice, ma sappiamo quanto sia difficile. Il nostro principale avversario, la Red Bull, ha azzeccato tutto sin dall’inizio ed è difficile mettersi in pari ma è una bella sfida. Abbiamo cercato di comprendere cosa abbiamo sbagliato, sappiamo di avere davanti una montagna grande da scalare perché la Red Bull è nettamente avanti ma abbiamo due grandissimi piloti, gli uomini in fabbrica hanno dato tutto e speriamo di avere una macchina veloce, gli ingredienti per tornare davanti ci sono. L’obiettivo è fare un buon lavoro e speriamo già in Bahrain di avere indicazioni migliori rispetto al passato”.