Fifa: “Tas conferma validità del regolamento Agenti Sportivi”

La Fifa ha evidenziato in una nota ufficiale, la sentenza del Tas in merito alla controversia tra la Professional Football Agents Association (PROFAA) e la Fifa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha pienamente confermato la legalità, la validità e la proporzionalità del regolamento della Fifa in materia di Agenti Sportivi: “Rappresenta un tassello fondamentale nella riforma del sistema dei trasferimenti nel mondo del calcio, con l’obiettivo strategico di modernizzare il quadro normativo e regolamentare il lavoro degli agenti di calcio nel trasferimento dei giocatori. L’introduzione del regolamento ha fatto seguito a un intenso periodo di consultazioni che ha coinvolto più parti interessate e la decisione del Tas conferma la posizione della Fifa secondo cui si tratta di una misura normativa ragionevole e proporzionata che aiuta a risolvere i fallimenti sistemici nel sistema di trasferimento dei giocatori”.

La decisione del Tas dunque “conferma la sua autorità di regolamentazione per l’attività degli agenti di calcio e la validità delle sue disposizioni chiave. Tali disposizioni includono in particolare il massimale per le commissioni di servizio, il divieto di rappresentanza multipla e il principio secondo cui solo gli agenti di calcio autorizzati possono fornire tale servizio, misura che rafforzerà la stabilità contrattuale, assicurerà che gli interessi degli agenti di calcio siano allineati con quelli dei loro clienti, aumenterà gli standard professionali ed etici e tutelerà il buon funzionamento del sistema di trasferimento dei giocatori. La Fifa confida che questa decisione fornirà a tutte le parti interessate rassicurazioni legali sull’integrità del quadro normativo degli agenti di calcio, anche in relazione alle controversie in corso, e ricorda che l’obbligo di utilizzare solo agenti di calcio autorizzati entrerà in vigore il 1° ottobre 2023″.