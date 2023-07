Probabili formazioni Italia-Svezia: Mondiali calcio femminile 2023

Le probabili formazioni di Italia-Svezia, match della seconda giornata dei Mondiali di calcio femminile, in programma tra Nuova Zelanda e Australia. Un gol di Cristiana Girelli a tre minuti dallo scadere ha permesso alla Nazionale Femminile di battere l’Argentina e di portarsi in testa al girone in compagnia proprio della formazione scandinava. La prossima partita contro lo Svezia è prevista per sabato 29 luglio alle 9.30 ora italiana. Non mancano dubbi di formazione per il Ct Milena Bertolini, che potrebbe proporre dal 1′ Cristiana Girelli, partita dalla panchina contro l’Argentina.

Le formazioni ufficiali

Italia (4-2-3-1): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Dragoni; Bonansea, Caruso, Beccari; Giacinti

Ballottaggi: Beccari 55% – Girelli 45%; Dragoni 60% – Greggi 40%

Indisponibili: –

Ct: Bertolini.

Svezia: Musovic; Andersson, Eriksson, Ilestedt, Bjorn; Asllani, Angeldal; Rolfo, Kaneryd, Rubensson; Blackstenius