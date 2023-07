Lazio, Vecino: “Arriveremo preparati alla Champions League”

Il centrocampista della Lazio, Matias Vecino, ha parlato dal ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore. Ecco le sue parole: “La Lazio impegnata in Champions l’anno prossimo? Adesso l’importante è prepararsi al meglio, raggiungere la condizione fisica migliore, poi piano piano affrontare le sfide che verranno. Sarà un’annata più impegnativa, ma non ho dubbi che arriveremo preparati. Non sogno di affrontare nessuna squadra in particolare, saranno tutte forti, la Champions si fa per misurarsi con i migliori, qualunque formazione ci capiterà, avrà il nostro benvenuto”.

E ancora: “Su 38 partite in campionato, in 21 non abbiamo subito gol. In generale la squadra ha avuto un rendimento costante, soprattutto in Serie A. Vogliamo migliorarci partendo da quanto fatto lo scorso anno, che è una buona parte di partenza. Il mister è rimasto uguale, le sue idee sono più o meno le stesse. È un martello su ogni dettaglio, è questo il suo punto di forza. L’anno scorso ho fatto prima la mezzala, poi ho giocato davanti alla difesa. In questo momento della mia carriera mi trovo meglio in quel ruolo”.