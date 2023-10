Feyenoord-Lazio in tv: data, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

La Lazio di Sarri dopo la vittoria contro il Sassuolo che ha convinto è attesa da una trasferta ostica in Olanda. A Rotterdam ci sarà un Feyenoord che vuole sorpassare i biancocelesti per la lotta alla qualificazione nel girone di Champions League. Apputamento alle 18.45 di mercoledì 25 ottobre, diretta che sarà possibile guardare su SkY Sport Uno. Per lo streming gli utenti Sky avranno a disposizione le piattaforme Sky Go e NOW Tv.