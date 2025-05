Elia Sdruccioli brilla a Nicosia in occasione della terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma sulle pedane dell’Olympic Shooting Range “Lakis Psimolophitis”. Nello skeet maschile l’azzurro dopo 100 piattelli si trova in testa a pari punti (99) con il danese Jesper Hansen: percorso identico per i due leader della classifica provvisoria, autori di un solo errore nel terzo round. Segue un gruppo di sette tiratori con 98/100, incluso l’altro italiano Valerio Palmucci che deve però fare i conti con due passaggi a vuoto nella terza serie. L’italiano resta però in corsa per la finale a sei insieme al ceco Jakub Tomecek, al cinese Xu Han, all’indiano Abhay Singh Sekhon, allo statunitense Adam Mc Bee, all’austriaco Sebastian Kuntschik e al greco Charalambos Chalkiadakis. Un piattello mancato in più invece per Marco Sablone (97/100), salito in pedana per i soli punti del Ranking ISSF. Erik Pittini paga invece qualche errore di troppo nella prima e nella quarta serie (92/100).

Azzurre in difficoltà nello skeet femminile. La migliore è Martina Maruzzo che occupa però la trentesima posizione nella classifica provvisoria con lo score di 91/100, davanti a Sara Bongini, che ha commesso un errore in più della collega. In ritardo anche Chiara Di Marziantonio (90/100) e Damiana Paolacci (89/100). Sono cinque le tiratrici nel gruppo di testa con lo score di 97 piattelli: la svedese Victoria Larsson, la cipriota Konstantia Nikolaou, la cinese Yufei Che, insieme alle due principali favorite: la francese Lucie Anastassiou e la statunitense Samantha Simonton. Quest’ultima, medaglia di bronzo ai Mondiali del 2022 e medaglia d’oro alla Coppa del Mondo del 2024 al Cairo, ha già vinto quattro medaglie nel circuito ed è tra le favorite. Dovrà vedersela proprio con Anastassiou, due volte vincitrice della Coppa del Mondo e reduce dalla top ten alle ultime due Olimpiadi.

Nella giornata di oggi è arrivata a Nicosia anche la Squadra di Trap guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti. Con lui sono presenti Mauro De Filippis, Fabio Sollami e Diego Valeri tra gli uomini e Marialucia Palmitessa, Alessia Iezzi e Erica Sessa tra le donne. In pedana solo per i punti del Ranking ISSF anche Angelo Scalzone e Sofia Littamè. Per loro gli allenamenti ufficiali sono fissati per giovedì 8 maggio, mentre la gara si svolgerà venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio.