L’Italia del karate si prepara ad andare in scena ai Campionati Europei Senior 2025. La rassegna continentale sarà ospitata da Yerevan, città dell’Armenia, tra mercoledì 7 e domenica 11 maggio. La squadra azzurra, che comprende atleti senior e parakarate, è in partenza con l’obiettivo di confermare il proprio posizionamento nel panorama europeo. L’edizione 2024 ha visto l’Italia collezionare 13 medaglie, con il trionfo della squadra maschile di kumite e un’ottima prestazione nel parakarate. I tatami di Yerevan ospiteranno 550 atleti, provenienti da cinquanta nazioni diverse. In palio c’è il pass per il Campionato del Mondo 2025, in scena al Cairo il prossimo novembre. L’accesso alla rassegna internazionale sarà garantito per i primi tre classificati di ogni categoria.

I CONVOCATI

La squadra azzurra è composta da ventuno atleti senior, impegnati nelle specialità di kata e kumite, individuali e a squadre. La delegazione vanta inoltre sei atleti di parakarate, in gara nelle categorie dedicate a disabilità visive, intellettive, sindrome di Down e carrozzina. Il DTN Luca Valdesi illustra la sfida Europea: “I ragazzi sono motivati e ben allenati. Prima di arrivare qui a Yerevan, abbiamo fatto cinque allenamenti come rifinitura. Siamo fiduciosi”. Di seguito, i nomi di tutti gli italiani in gara sui tatami armeni:

Kata individuale : Terryana D’Onofrio (kata femminile), Alessio Ghinami (kata maschile)

: Terryana D’Onofrio (kata femminile), Alessio Ghinami (kata maschile) Kata a squadre : Terryana D’Onofrio, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi; Alessio Ghinami, Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice

: Terryana D’Onofrio, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi; Alessio Ghinami, Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice Kumite individuale : Erminia Perfetto (-50 kg), Violla Lallo (-55 kg), Veronica Brunori (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg), Angelo Crescenzo (-60 kg), Luca Maresca (-67 kg), Daniele De Vivo (-75 kg), Matteo Fiore (-84 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg).

: Erminia Perfetto (-50 kg), Violla Lallo (-55 kg), Veronica Brunori (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg), Angelo Crescenzo (-60 kg), Luca Maresca (-67 kg), Daniele De Vivo (-75 kg), Matteo Fiore (-84 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg). Kumite a squadre femminile : Viola Lallo, Veronica Brunori, Silvia Semeraro, Sofia Ferrarini e Clio Ferracuti.

: Viola Lallo, Veronica Brunori, Silvia Semeraro, Sofia Ferrarini e Clio Ferracuti. Kumite a squadre maschile : Luca Maresca, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Michele Martina, Simone Marino e Matteo Avanzini.

: Luca Maresca, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Michele Martina, Simone Marino e Matteo Avanzini. Parakarate: Claudia Polenta (sindrome di Down), Daniele Alfonsi (sindrome di Down), Mattia Allesina (sindrome di Down), Patrick Buwalda (intellettiva), Pietro Merlo (carrozzina), Federica Yakymashko (intellettiva).

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI

Gli Europei 2025 si svolgeranno nell’arco di cinque giornate di gara. Si parte mercoledì 7 maggio con le eliminatorie di kata individuale e kumite, con la prova a squadre di kata e kumite in scena il giorno dopo, giovedì 8 maggio. Venerdì 9 sarà dedicato alle eliminatorie a squadre di kumite e parakarate. Il weekend si aprirà con le finali di kaya e kumite, che andranno in scena sabato 10 maggio insieme alle gare di parakate, categoria disabilità intellettive. Domenica, gli Europei culmineranno con le finali a squadre di kata e kumite e la prova di parakarate su carrozzina.

Mercoledì 7: eliminatorie kata individuale e kumite (F61, 68, +68kg; M75, 84, +84kg)

Giovedì 8: eliminatorie kata a squadre e kumite (F50, 55kg; M60, 67kg)

Venerdì 9: eliminatorie squadre kumite e Parakarate (comprese le finali per il bronzo)

Sabato 10: finali individuali di kata e kumite + Parakarate (disabilità intelletive)

Domenica 11: finali squadre di kata e kumite + Parakarate (carrozzina)