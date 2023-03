Febbre Scudetto: a Napoli boom giocate al lotto su numeri maglia Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli non vede l’ora di festeggiare il suo terzo Scudetto della storia. Il marchio sarà di tutti, ma in particolare di due protagonisti che hanno trascinato i compagni di squadra verso il successo che rimarrà nella storia del calcio italiano. Ovviamente i due attori protagonisti, oltre a Luciano Spalletti, sono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia che hanno perforato praticamente tutte le difese del campionato italiano, ma anche al di fuori dei confini nazionali. Sui numeri dei due attaccanti partenopei i tifosi puntano anche per ragioni che non riguardano il campo.

Sulla ruota di Napoli i numeri più giocati sono, ovviamente verrebbe da dire, quelli relativi al numero di maglia di Victor Osimhen e quello di Khvicha Kvaratskhelia. Numero 9 e numero 77, dunque, vanno a ruba sulla ruota di Napoli, come raccontato anche da un titolare di una ricevitoria che ai microfoni di Agipronews ha raccontato: “Negli ultimi mesi in tanti hanno deciso di puntare sui numeri di maglia: i preferiti sono Osimhen e Kvaratskhelia (il 9 e il 77, ndr), ma sono frequenti anche il 22 di Di Lorenzo e il 6 di Mario Rui“. Fra i molti tifosi che hanno deciso quindi di prendere in considerazione la scaramanzia in altri settori diversi dal campo di gioco, c’è anche chi, ancora decide di non sbottonarsi e di “toccare ferro” per la vittoria della Serie A.