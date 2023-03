Hockey, in NHL un atleta russo rifiuta maglia contro omofobia: “Temo ritorsioni nel mio paese”

Un atleta russo di hockey sul ghiaccio in NHL, Ilya Lyubushkin, ha deciso di non indossare nel riscaldamento pre-partita della sfida dei Buffalo Sabres, nella notte del Pride, la maglietta a tema contro l’omofobia. Lyubushkin è infatti di Mosca, e la sua famiglia abita sul territorio russo, pertanto ha fatto sapere di temere eventuali ritorsioni nel suo paese nel caso in cui lanciasse messaggi aperturisti sui diritti civili.