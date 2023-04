Fano, ultras bloccano il traffico e aggrediscono tifosi Vigor Senigallia: scontri sulla Statale Adriatica

Nervi tesi tra le tifoserie di Alma Fano e Vigor Senigallia poche ore prima della partita di Serie D, la prima dopo 20 anni. Nella giornata di domenica 2 aprile, alle ore 13, sulla Statale Adriatica si sono infatti verificati degli scontri tra tifosi. Secondo quanto si apprende, una decina di ultras del Fano, forse aiutati da alcuni ultras di una squadra gemellata, hanno bloccato il traffico e sono scesi dalle loro macchine con dei bastoni in mano. Non appena raggiunta la carovana di tifosi ospiti che si dirigeva verso lo stadio, hanno strappato loro sciarpe e bandiere e li hanno aggrediti con pugni e bastonate sulle auto.

I sostenitori del Senigallia non sono rimasti a guardare, anzi hanno abbandonato le macchine e hanno risposto a tono. Per alcuni minuti, le due tifoserie si sono dunque picchiate per strada e nel parcheggio di un albergo lì vicino. La situazione è tornata alla normalità solo quando le pattuglie presenti nei dintorni sono arrivate in soccorso dei (soli) due agenti che stavano scortando la tifoseria ospite. Alla vista delle forze dell’ordine, gli aggressori si sono infatti dileguati per le campagne. Fortunatamente la partita si è disputata senza ulteriori scontri, con vittoria della squadra ospite per 1-0. La polizia tuttavia indaga per fare chiarezza sull’accaduto.