Napoli-Milan, agenti in azione fuori dal Maradona: denunciati 4 tifosi e sanzionati 9 parcheggiatori

Tanto lavoro per gli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati nei consueti servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio ‘Maradona’ in occasione della sfida Napoli-Milan. Sono state sanzionate 20 persone per aver violato il regolamento d’uso dell’impianto. Tre di esse avevano esibito un biglietto corrispondente a un’altra persona, mentre le altre 17 erano in possesso di sostanza stupefacente. Per loro è arrivata anche una sanzione amministrativa.

Denunciati inoltre 4 tifosi tra i 24 e i 32 anni: uno per scavalcamento da un settore all’altro, uno per possesso di arma da taglio (oggetto atto ad offendere), uno per minaccia ad uno steward e uno per aver acceso un fumone fuori dallo stadio. Per tutti loro è scattata la procedura finalizzata al Daspo. Fuori dal Maradona, inoltre, sono state rimosse 136 automobili in sosta e sanzionati 9 parcheggiatori abusivi.