Arrestato Diaby, ex Imolese e giovanili Roma: accuse sequestro di persona e spaccio di droga

Aboudramane Diaby è stato arrestato quest’oggi a Roma. L’ex calciatore classe 2003 dell’Imolese in Serie C e delle giovanili della Roma è stato accusato di sequestro di persona e spaccio di droga, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Diaby è considerato il responsabile del sequestro di Danilo Valeri nella notte del 22 dicembre, a causa, secondo gli investigatori, di un debito legato al traffico di droga. Già nello scorso marzo il giocatore è stato trovato in possesso di decine di migliaia di euro in contanti di piccolo taglio e di un quantitativo importante di droga nella propria abitazione.