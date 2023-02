Salernitana-Lazio: chiuso settore ospiti Arechi e vietata vendita biglietti a residenti Lazio

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha informato i suoi tifosi dell’impossibilità di assistere al match contro la Salernitana dal settore ospiti dell’Arechi. “Il Prefetto della Provincia di Salerno, in occasione della gara Salernitana-Lazio del 19 febbraio 2023, dispone “la chiusura del Settore Ospiti e il divieto di vendita ai residenti della Regione Lazio” si legge. Trasferta vietata dunque ai tifosi biancocelesti per ragioni di ordine pubblico. Situazione molto simile a quella della gara d’andata, in cui i sostenitori granata rinunciarono a recarsi a Roma, così come a quella dello scorso anno.