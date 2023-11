Atalanta-Inter: Curva nerazzurra lancia fumogeni in campo, partita interrotta per alcuni minuti

Interrotta per alcuni minuti la sfida tra Atalanta e Inter in corso al Gewiss Stadium, dopo il lancio in campo di diversi fumogeni da parte della tifoseria interista nel settore ospiti. Il capitano Lautaro Martinez ha cercato di fermare il lancio, senza successo visto che sono arrivati anche alcuni petardi e fuochi d’artificio di cui uno tra i fotografi a bordo campo. Dopo la ripresa del gioco, allo stadio è stato fatto sentire il messaggio dello speaker che ha chiesto di “interrompere immediatamente il lancio di materiale pirotecnico in campo, pena l’interruzione della partita”.