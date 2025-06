Amarezza per l’Italia, che perde in 9 dopo esser riusciti a portarla ai supplementari contro la Germania. Decide la rete di Rohl.

Match di cartello per i quarti di finale dell’Europeo U21 2025 con sede in Slovacchia. L’Italia U21, qualificatasi alla prima fase ad eliminazione diretta dopo aver passato i gironi, sfiderà la Germania U21. Gli ‘Azzurrini‘ di mister Carmine Nunziata hanno vinto contro la Romania e contro i padroni di casa della Slovacchia, per poi pareggiare contro la Spagna.

I 7 punti conquistati dalla Nazionale azzurra non sono però bastati alla selezione U21 italiana per ottenere il primato nel gruppo A dell’Europeo. La Spagna, infatti, ha ottenuto gli stessi punti, ma forte dei maggior gol fatti (la differenza reti era anch’essa paritaria), sono stati gli iberici a ottenere il primo posto nel girone.

Come da regolamento, dunque, la seconda qualificata avrà come avversaria la Nazionale qualificatasi come prima, ovvero la Germania, prima nel gruppo B con tre vittorie su tre partite giocate.

Europei U21, la Germania batte l’Italia rimasta in 9 uomini: cos’è successo

Succede veramente di tutto nella sfida tra Italia e Germania nell’Europeo U21 2025. La sfida è particolarmente sentita e vede sfidarsi due tra le selezioni più forti di questo torneo. Il primo tempo passa inesorabile senza gol, seppur le emozioni e le occasioni non manchino nei primi 45′.

Succede tutto nel secondo tempo, invece, in questa sfida. A sbloccare la partita ci pensa Luca Koleosho, che al 58′ porta avanti la Nazionale U21 grazie a una gran botta da fuori su cui Atubolu non può nulla. Il gol porta a una fase di gestione per gli Azzurrini, con i tedeschi che però si svegliano dopo poco.

Al 68′, infatti, Woltemade riporta i suoi sul pareggio, con la sfida che torna nuovamente in una situazione di stallo. A cambiare tutto sono, però, le decisioni dell’arbitro: all’80’ Gnonto sbaglia totalmente l’intervento e colpisce l’avversario. Già ammonito si vede sventolare il secondo giallo e l’espulsione. All’87’, sfruttando la superiorità numerica, arriva il gol che sembra la mazzata finale per gli Azzurrini, con Weiper che segna il 2-1 che sembra definitivo.

Il secondo rosso per l’Italia preso da Zanotti allontana ancor di più l’Italia dalle semifinali, ma Ambrosino, con una splendida punizione all’ultimo respiro, porta tutto ai supplementari. Grandi meriti all’Italia U21, che resiste per larga parte dei supplementari, ma poi crolla nel finale col gol di Rohl al 117′. Finisce con grande amarezza il cammino dell’Italia, con Carmine Nunziata e tutti i tifosi che possono però essere orgogliosi della prestazione della selezione U21 Azzurra.