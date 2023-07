Europei Under 21 2023, semifinale Israele-Inghilterra: data, orari, diretta tv e streaming

Israele e Inghilterra si sfidano nella prima semifinale degli Europei Under 21 2023, in corso di svolgimento in Romania e Georgia. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 5 luglio a Batumi, che sarà poi anche la sede della finalissima. Con i tre pass olimpici già assegnati, adesso le formazioni possono pienamente concentrarsi sulla corsa verso il titolo continentale. Gli inglesi sono ovviamente i favoriti per raggiungere la finale e fanno della forza difensiva la loro chiave, non avendo ancora subito un gol in questo europeo. Con il Portogallo però nei quarti di finale non hanno brillato. Israele non ha niente da perdere e ai quarti ha eliminato la Georgia ai rigori, adesso cercherà una vera e propria impresa.

ORARI, TV E STREAMING – Come già detto, la partita inizierà alle ore 18:00 di mercoledì 5 luglio. La diretta tv sarà disponibile su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre), mentre la diretta streaming sarà garantita sia su RaiPlay che su UefaTv. Sportface vi racconterà le fasi finali dell’Europeo under 21 2023 in tempo reale, senza farvi perdere assolutamente nulla.