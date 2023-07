Europei Under 19, l’Italia in cerca di rivincita dopo una serie di delusioni azzurre estive

Un sussulto, un segnale,, un battito per far capire a tutti che si arriva in finale per vincere. E’ questo quello che ricerca la Nazionale di Bollini che nell’Europeo di categoria (Under 19), dopo un percorso non con poche difficoltà, attraverso il lavoro è riuscita ad arrivare all’atto finale del torneo in quel di Malta. Gli azzurri, usciti vittoriosi dalla semifinale contro la Spagna, se la vedranno con il Portogallo, portatore di ricordi belli e meno belli.

Tantissimi sono i precedenti “recenti” con il Portogallo in finale, soprattutto per quanto riguarda le Nazionali giovanili azzurre. E’ successo nel 2003, quando la squadra allora guidata da Paolo Berrettini riuscì a trionfare in Liechtenstein grazie ai gol di Della Rocca e Pazzini, ma è successo ancora nel 2018, quando in Finlandia il sogno degli azzurrini di Paolo Nicolato si infranse dopo i tempi supplementari (4-3, inutili la doppietta di Kean e il gol di Scamacca). Ma c’è ancora il Portogallo sulla strada dell’Italia anche in questa edizione maltese dell’Europeo Under 19: il primo duello non è andato bene per l’Italia, battuta 5-1 otto giorni fa.

L’Italia di Bollini, inoltre, è chiamata anche a far reagire il movimento italiano che viene da un inizio estate che ha portato solo delusioni alla Nazionale azzurra. Infatti, l’11 giugno nel Mondiale in Argentina dall’Under 20, la selezione guidata da Baldanzi e compagni è stata battuta dall’Uruguay, sempre in finale. C’è qualcuno di quell’Italia là nell’Italia di Bollini, come Lipani, Niccolò Pisilli, Giacomo Faticanti e Francesco Pio Esposito: i primi a voler trasformare quelle lacrime di delusione in lacrime di gioia. A rendere ancora amara l’estate fino ad ora è stata anche la sconfitta della Nazionale di Mancini contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Quindi a Bollini ed ai ragazzi, la Nazione chiede un sussulto, chiede una gioia contro un Portogallo con tanta qualità e che, forse, parte con i favori dei pronostici.