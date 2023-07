Lampard: “Chelsea? Nella mia esperienza non c’erano giocatori da grande squadra. Mancava spirito”

Frank Lampard ha parlato della sua ultima esperienza, valsa come traghettatore, al Chelsea che ora per il futuro ha scelto per la panchina Mauricio Pochettino. Il tecnico inglese ha parlato di quali fossero i problemi della passata stagione con le parole che sono state poi condivise sul canale YouTube The Diary of CEO.

Le parole di Lampard: “I giocatori avevano un livello insufficiente, non da Chelsea. L’ho capito in allenamento, mancava spirito di squadra e determinazione e fare bene perché non era ben chiaro quale fosse l’obiettivo. Sembrava che l’importante era solo finire la stagione”