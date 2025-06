La Virtus Bologna batte la Germani Brescia 96-74 e si laurea campione d’Italia.

Alla PalaLeonessa è andata in scena una gara-3 senza storia. La Virtus Bologna ha battuto **-** i padroni di casa della Germani Brescia e si è laureata campione d’Italia. Dopo aver vinto le due gare alla Virtus Segafredo Arena, le Vu Nere sono partite subito con il piede giusto anche in trasferta chiudendo il primo quarto in vantaggio di 13 punti (15-28). Gli uomini di Dusko Ivanovic nel secondo quarto hanno aumentato il distacco di nove punti sul roster lombardo e sono andati all’intervallo sul +22 (28-50).

La seconda ripresa è proseguita sulla stessa lunghezza d’onda. La Virtus ha allungato di altri tre punti sulla Germani chiudendo il terzo quarto a +25 (51-76). Sulla sirena finale, è scoppiata la gioia di Bologna, che ha amministrato nel parziale finale e ha chiuso la gara 96-74. Protagonista assoluto il Toko Shengelia che ha chiuso il primo tempo con 13 punti a referto, mentre sulla sirena finale i punti messi a tabellino sono stati 31. Grande merito va però dato anche a Peppe Poeta – alla sua prima stagione da Head Coach – e la sua Germani Brescia, protagonista di una stagione di altissimo livello culminata con la finale scudetto e le semifinali di Coppa Italia.

Basket, Bologna è campione d’Italia: per la Virtus è il titolo n°17

La Virtus Bologna è campione d’Italia per la 17esima volta nella sua storia. Il roster emiliano torna a vincere il campionato dopo l’ultimo conquistato nella stagione 2020-21.

Le Vu Nere hanno interrotto la striscia dell’Olimpia Milano reduce da tre titoli consecutivi conquistati proprio contro la Segafredo, che invece quest’anno è riuscita ad avere la meglio nelle semifinali (serie chiusa 3-1). Quello di questa sera è stato un trionfo speciale per la Virtus Bologna: una vittoria per Achille Polonara.