US Open 2023: subito fuori Camila Giorgi, vince con merito Pegula

Termina subito al primo turno l’avventura di Camila Giorgi agli US Open 2023. L’azzurra infatti, molto sfortunata nel sorteggio, è incappata nella sconfitta per 6-2 6-2 contro la numero 3 al mondo Jessica Pegula, che ha fatto vedere tutto il suo valore trionfando meritatamente. Nulla da fare dunque per la Giorgi, che però può dirsi soddisfatta per aver messo in campo tutto quello che aveva contro un’avversaria nettamente superiore, onorando l’appuntamento sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows.

La cronaca – Nel primo set parte subito forte la statunitense, che si aggiudica il break in apertura e lo mantiene nonostante gli sforzi dell’italiana. Sul 4-2 la Giorgi cede nuovamente il servizio, e il primo set si chiude così 6-2 in favore di Pegula. L’ostacolo sembra insormontabile per l’azzurra perché la numero 3 al mondo mette in mostra tutta la sua classe e la concretezza che la rendono una delle favorite alla vittoria finale. Tuttavia a inizio secondo parziale regna l’equilibrio, con l’azzurra che si difende bene salvando subito 4 palle break nel game iniziale, e tiene bene il servizio anche nel gioco successivo.

Il quinto interminabile game, con Giorgi al servizio, dura oltre 18 minuti e l’azzurra dopo aver cancellato 6 chance di break per l’avversaria, è costretta a capitolare sotto i colpi di un’arrembante Pegula. È la pietra tombale sul match: Camila infatti cede il servizio anche nel game seguente, consentendo alla statunitense di chiudere con il punteggio di 6-2 anche il secondo parziale. Il passivo è troppo pesante per quanto ha mostrato la Giorgi, ma rispecchia la differenza di valori tra le due tenniste. Pegula infatti, soprattutto nel secondo set e nei momenti di maggiore pressione, ha messo in mostra tutto il suo arsenale sia difensivo che offensivo, con palle corte e volée di altissimo livello. L’americana ora affronterà la vincente della sfida tra Patricia Tig e Rebecca Marino.