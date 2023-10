Europei 2032, primo via libera dell’Uefa alla candidatura congiunta di Italia e Turchia

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Uefa ha reso noto che la candidatura congiunta di Italia e Turchia per ospitare gli Europei del 2023 “è stata debitamente ricevuta e verrà portata avanti per la valutazione e l’esame del Comitato Esecutivo UEFA“. La note poi prosegue: “Come indicato dalla FA Türkiye con la richiesta di candidatura congiunta, la loro offerta per ospitare UEFA EURO 2028 viene di conseguenza ritirata“.

La candidatura congiunta presentata lo scorso 28 luglio dovrà ora essere approvata dal Comitato Esecutivo, che si riunirà a Nyon del prossimo 10 ottobre. “Le presentazioni durante l’incontro costituiranno una parte importante del processo che prenderà in debita considerazione il contenuto delle offerte presentate prima di arrivare a una decisione” spiega ancora la Uefa.