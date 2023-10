Real Madrid, Bellingham: “Contro il Napoli uno dei miei gol più belli. Maradona? Era superiore a me”

A prendersi la scena nel match di Champions League tra Napoli e Real Madrid è stato Jude Bellingham, nominato migliore in campo e autore di un gol strepitoso. “E’ uno dei più belli in assoluto e sono contento di averlo realizzato contro una grande avversaria e in un grande stadio – ha spiegato l’inglese, che poi sul paragone con Maradona ha detto – La qualità di Diego era superiore alla mia, almeno da quanto ho potuto vedere nei documentari. Personalmente cerco di dare il mio contributo alla squadra come Jude e non come Maradona“.

“Vinicius Junior è uno dei compagni di squadra più forti che abbia mai avuto. E’ senza dubbio tra i migliori al mondo – ha proseguito Bellingham – Contro il Napoli contava vincere e sono contento di aver contribuito al successo. Questi tre punti ci permettono di guardare avanti, dobbiamo continuare così“.