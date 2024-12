Viktoria Plzen e Manchester United si sfidano nel match valido per la sesta giornata di Europa League 2024/2025. Le due squadre si trovano appaiate al 12° posto con 9 punti in classifica. I Red Devils di Amorim sono chiamati al successo per credere in una difficile qualificazione nelle prime otto. Calcio d’inizio ore 18.45 alla Doosan Arena di Plzen. Il match si potrà seguire sui canali Sky Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254) e su Diretta gol sul canale Sky Sport (251). Per quanto riguarda lo streaming, gli utenti Sky potranno fruire gratuitamente dell’app Sky Go. In alternativa disponibile Now.