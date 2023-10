Sturm Graz-Atalanta, Gasperini: “Questo girone si deciderà all’ultima giornata”

“Lo Sturm Graz è una squadra abituata a giocare in Europa, abbiamo fatto due partite, è chiaro che siamo contenti di averle vinte, ma non c’è modo di gestire adesso, forse qualche calcolo si può fare a due giornate dalla fine, ma credo che questo sia un girone che si deciderà alla penultima o all’ultima partita”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sturm Graz in Europa League: “Non hanno solo una difesa equilibrata, ma ha equilibrio in tutta la squadra. In Europa si è riscattata vincendo in Polonia, quella di domani penso possa essere una partita aperta, sono due squadre che cercheranno di vincere”.

E ancora: “Lo Sturm Graz è temibile perché è prima in classifica con un buon vantaggio sul Salisburgo, hanno vinto in casa del Rakow, sicuramente è una partita importante come tutte quelle in Europa. Dall’inizio del campionato che facciamo il nostro percorso. Serviranno cuore, testa e muscoli, in casa si esprimono al meglio, è uno stadio vicino al campo e c’è un calore molto particolare, ci vorrà un’Atalanta adeguata, queste sono partite equilibrate”.

Il tecnico della Dea aveva anche parlato a Sky Sport: “Koopmeiners ha recuperato, penso che possa giocare. Ilicic ci verrà a trovare? Lo aspettiamo, ci farà davvero piacere rivederlo. C’è un gruppo che da anni rappresenta il nucleo di questa squadra. Non sono d’accordo che gli allenamenti siano così duri e furiosi, non è mai morto nessuno. sono tutti ragazzi che continuano a giocare e a divertirsi. L’Europa League ha delle squadre molto quotate, per noi è una grande esperienza giocare in Europa, ti porti anche in campionato”.