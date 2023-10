Milan, Balotelli risponde a Cassano: “Troppo facile attaccare Leao adesso, paragone con Alvarez non ci sta”

Mario Balotelli, intervistato da Vox to Box di Tvplay, ha detto la sua sulla diatriba di queste ore tra Antonio Cassano e Rafael Leao. Quest’ultimo ha risposto con ironia e stizza alle critiche dell’ex calciatore dopo Borussia Dortmund-Milan e Balotelli si schiera dalla parte del portoghese. “Leao si trova in una situazione complicata, perchè il Milan è sulle sue spalle e per questo rischia di bruciarsi – spiega l’ex attaccante rossonero – Il paragone di Cassano tra Leao e Alvarez non ci sta, perchè giocare nel Milan o nel City sono due cose completamente diverse. Leao ha reagito ma anche Antonio quando giocava certi commenti non li prendeva di certo bene. Adesso è troppo facile attaccare Leao, ha tutta la responsabilità addosso.”