Siviglia, Mendilibar: “La Juventus è forte a livello difensivo, difficile trovare dei vuoti”

José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, semifinale di andata di Europa League. “Non sarà la stessa cosa rispetto a Manchester perché è una squadra italiana, è un calcio diverso. Sono tranquillo e molto emozionato però. Loro approfittano dei gol che fanno senza sbilanciarsi ad andare a cercarne altri. Questo è il rischio che abbiamo. Inoltre sono bravi a livello difensivo, è difficile trovare dei vuoti”.

Il presidente del Siviglia ha detto che firmerebbe per un pari a Torino: “Vediamo come va. Al minuto 20 col Manchester avrei firmato per il 2-0, poi c’è stato il pareggio per 2-2. Dobbiamo aspettare fino alla fine, non posso dirlo ora”.