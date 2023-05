Tiro a segno, Federico Nilo Maldini sesto nella Coppa del Mondo di Baku

La quinta tappa della Coppa del Mondo 2023, in corso di svolgimento a Baku, si apre con un risultato di rilievo per la nazionale italiana di tiro a segno. Federico Nilo Maldini infatti, nella gara individuale maschile di P10, è riuscito, dopo un’ottima fase di qualificazione (583/600), a piazzarsi al 6° posto, con lo score conclusivo di 158,7 punti. Il contest è stato vinto dall’iraniano Sajad Poorhosseini Lafmejani, in una finale tornata a 24 colpi e senza il testa a testa conclusivo. Gli altri italiani in concorso, Paolo Monna, Alessio Torracchi e Luca Tesconi hanno rispettivamente chiuso in 23esima (578), 38esima (577) e 60esima piazza (573). Nel medesimo contest al femminile, a imporsi è stata invece l’ellenica Anna Korakaki (241,3 punti in finale). Per l’Italia, ci sono da registrare il 38esimo posto di Maria Varricchio (570 in qualifica), il 42esimo posto di Greta Reccia (570), il 45esimo posto di Sara Costantino (569), e il 61esimo posto di Chiara Giancamilli (565).