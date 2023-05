Milan-Inter, Fontana: “Euroderby? Sosterrò il vincitore nella finale”

A poche ore dalla semifinale di Champions League che vedrà impegnate le due squadre milanesi Milan e Inter, il governatore della Lombardia Attilio Fontana dichiara: “E’ un risultato molto importante per la Lombardia, io sosterrò comunque il vincitore nella finale: se sarà il Milan lo farò da tifoso, se sarà l’Inter da presidente della Regione. Se me l’aspettavo? Francamente no“.

Fontana ha poi aggiunto, parlando di un possibile ritorno di Milano al grande calcio: “Può essere il definitivo ritorno di Milano nell’olimpo del calcio? Non lo so se possiamo parlare di inversione di tendenza. Cosa serve per il rilancio del calcio milanese? Sapere gestire la società, dare continuità alla squadra evitando di smantellarla: ci sono 5-6 giocatori imprescindibili, vanno tenuti altrimenti è impossibile alzare il livello“.