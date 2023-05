Siviglia-Juventus in TV: canale, orario e diretta streaming ritorno semifinale Europa League 2022/2023

Giovedì 18 maggio, alle ore 21:00, andrà in scena Siviglia-Juventus, ritorno della semifinale dell’Europa League 2022/2023. Si tratta un match cruciale e che, anche in relazione a quanto accadrà all’andata dell’Allianz Stadium, deciderà quale di queste squadre potrà giocarsi la possibilità di sollevare il trofeo in finale. Al Siviglia è capitato diverse volte nel recente passato, mentre la Juventus non vince da diverso tempo una titolo a livello europeo, essendosi fermata ad un passo dal titolo nelle edizioni 2015 e 2017 della Champions League, e in semifinale di Europa League nel 2014. La partita sarà trasmessa in charo su TV8, su Sky se si è in possesso dell’abbonamento e in streaming su Dazn, anche qui previa sottoscrizione dell’abbonamento.