Fiorentina-Basilea 1-2, Vogel: “Serve un’altra partita così, rispetto Italiano”

Heiko Vogel ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina-Basilea 1-2, andata della semifinale di Conference League 2022/2023. L’allenatore e direttore sportivo degli svizzeri non nasconde la propria soddisfazione: “Abbiamo dimostrato che siamo sempre pericolosi, sapevo che sarebbe stato difficile fare grande possesso – spiega – Devo fare i complimenti alla squadra, non so se sia stata una partita perfetta ma sicuramente abbiamo vinto contro una squadra che rispettiamo molto per la sua forza. Sono contento di accompagnare la squadra, con qualsiasi ruolo sono pronto a farlo.”

Nessun astio con Italiano, come era apparso in campo in un primo momento: “Lo rispetto, è un grande allenatore. Semplicemente uno vedeva un fallo e l’altro no, non abbiamo litigato. Al ritorno giocheremo in uno stadio bello rumoroso, sarà uno spettacolo grazie ai nostri tifosi. Servirà un’altra prestazione così, in questo momento direi che abbiamo il 49% di possibilità di passare il turno.”